BUGÜN NELER OLDU

15 Temmuz darbe girişimi şehitlerinin yakınları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne ateş püskürüyor.Kılıçdaroğlu'nun son bir yıldaki U dönüşleri bizi çok incitti. Bu yürüyüş 15 Temmuz'u itibarsızlaştırma ve FETÖ'yü kurtarma yürüyüşü. CHP FETÖ'nün kuyruğuna takılmış gidiyor. Kontrollü darbe nedir? Benim kardeşim pisi pisine mi can verdi? Kılıçdaroğlu bu söylemle şehitlerimizi itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Yürüyüş yaptıkları yerde trafik kilitleniyor. 40 derece sıcakta 20 kilometre yolu 3 saatte geçtik. Önümüzdeki araçta hastası olan adam vardı. Sen insanların seyahat hürriyetini kısıtlayarak mı adalet arıyorsun?Kemal Kılıçdaroğlu, ülkesinin yararı için uğraşmıyor. Bu adamın hangi lafı doğru? Öyle olsa söylediklerinin arkasında olur. Sahtekâr ve yalan konuşan biri. Darbeye karşıydı neden kaçtı gitti? Yürüyüş kaos yaratma amaçlı.Bunların samimiyetine inanmıyorum yazıklar olsun. Beni 15 Temmuz sonrası CHP'den tek kişi aramadı. 15 Temmuz akşamı Başbakan Kemal Kılıçdaroğlu olsaydı da biz onu korumak için sokağa çıkardık. Bu yürüyüş ile ülkeyi kaosa sürüklemek istiyorlar. Yabancı güçlerle FETÖ bunların yanlarında ve bunlarda kimler ile yanyana olduklarının farkındalar. En büyük suç vatan hainliği. Bunun dışında bu yürüyüşün hiçbir anlam ve önemi yok.