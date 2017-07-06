Fatih Sultan Mehmet’i kapatan darbecilere rekor cezalar

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Darbe girişimi sırasında İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nün kapatılmasına ilişkin iddianame tamamlandı. Burada 3 kişinin şehit edilmesi, 63 kişinin yaralanmasından sorumlu tutulan 61 darbeci asker hakkında 3'er kez müebbet hapis ve rekor hapis cezaları istendi. Adı "15 Temmuz Şehitler Köprüsü" olarak değiştirilen Boğaziçi Köprüsü'ne ilişkin soruşturma ise sürüyor.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, FSM Köprüsü'nü 15 Temmuz gecesi darbecilerin stratejik önemi nedeniyle ele geçirdiği ve İstanbul trafiğini kontrol altına almaya çalıştıkları anlatıldı.Köprüye, Kuleli Askeri Lisesi'nden 2 Unimog araçla 34 personel, Maltepe 2. Zırhlı Tugayı'ndan da 4 tank ve 1 ZPT araç ile 27 asker taşındığı kaydedildi. Buradaki olaylarda 3 vatandaşın şehit olduğu, 63 kişinin de yaralandığı belirtildi. Adli tıp ve balistik raporlarının yanı sıra darbecilerin WatsApp yazışmaları ve kamera kayıtları delil olarak konulan iddianame İstanbul'da darbeci askerlerle ilgili hazırlanmış 32'nci iddianame oldu.İstanbul'un ilk Boğaz köprüsü olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile ilgili soruşturma ise sürüyor. 34 kişinin şehit olduğu, 346 kişinin de yaralandığı bu köprüye ilişkin soruşturmada ise 149 darbeci asker şüpheli olarak yer alıyor.İddianamede en yüksek ceza, tutuklu Yarbay Adnan Uygun'a istendi. Hasan Kaya'yı yakın mesafeden ateş ederek öldürdüğü, 40 kişiyi de yaraladığı belirtilen Uygun için toplam 703 yıldan bin 93 yıla kadar hapis istendi. İddianamede, Yarbay Uygun'un öncülüğünde çıkan askerlerin halkın tepkisiyle karşılaştıkları, teslim olun çağrılarına rağmen halka doğru ateş ettikleri ve tanklarla araçları ezdikleri de belirtildi.