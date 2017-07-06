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İç tüzük değişiklik teklifi TBMM'ye sunulacak

Giriş Tarihi: 6.7.2017 20:19 Güncelleme Tarihi: 6.7.2017 20:25
İç tüzük değişiklik teklifi TBMM'ye sunulacak

AK Parti ve MHP üzerinde anlaştığı 17 maddelik iç tüzük değişiklik teklifini yarın TBMM Başkanlığı'na sunacak.

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İç tüzük değişiklik teklifi TBMM'ye sunulacak
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