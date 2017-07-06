Kaos ittifakı tamam oldu

Türkiye'de kaos çıkarmak isteyen terörist gruplar ve yabancı derin odaklar CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne sırayla dahil oldu. PKK'nın siyasi uzantısı HDP önceki gün yürüyüşe katıldı. İstanbul'a yaklaşırken terör örgütü PKK yandaşlarının da yürüyüşe dahil olması kararlaştırıldı. Ardından FETÖ sahneye çıktı. Pensilvanya'dahi teröristbaşı son videosunda örgüte 'yürüyüşe katılın, destek olun' talimatı verdi. Tüm FETÖ'cüler sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlara başladı.

TAKSİM'DE DÜZENEKLE BİLDİRİ DAĞITTI

Projeli yürüyüşle birlikte ikinci bir Gezi kalkışması hayali kuran Almanya, ABD ve İngiltere düğmeye bastı. ABD basınında yürüyüşün Türkiye'de Gezi benzeri olaylar çıkaracağı ve 2. darbe girişiminin gerçekleşeceği yazıldı. Gezi Parkı karşısında otel odası tutan Alman ajan Morius Sebastian Enden iç savaş çağrısı yapan bildiri dağıttı.

AJANLAR İŞBAŞINDA, CNN SIRADA

BBC de harekete geçerek Gezi'de yaptığı yayınlarla provokasyon yapan muhabiri Mark Lowen'i yürüyüşe gönderdi. Yürüyüşü adım adım takip eden Lowen, CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ile hatıra fotoğrafı da çektirmeyi ihmal etmedi. Yürüyüşe karşı provokasyon anında Türkiye'nin yangın yeri gibi olduğu yönünde yayın yapmaya hazırlanan CNN ve benzeri kuruluşların da sırada olduğu öğrenildi. Sözde yürüyüşle adaletin önemini herkese anlatmak istediklerini belirten Kılıçdaroğlu HSK'nın yeni üyeleri için de skandal açıklamalarda bulundu: HSK yeni göreve başladı. Bir kararnameyle 780 hakim ve savcının yerini değiştirdiler. Niçin, hangi gerekçeyle? Siyasi otoritelerin beklentilerine uygun yeni hakim ve savcılar görevlerine başlasınlar diye. Adaleti siyasetin emrine verirseniz Türkiye'nin başı beladan kurtulmaz, demokrasi olmaz. Adaleti siyasetin emrine verirseniz bir daha insan hakları ihlalleri olur. Evrensel adalet anlayışını hepimizin kabul etmesi lazım.

ALGI BAŞLIYOR

BBC'nin provokatif muhabiri Mark Lowen sosyal medya hesabından da paylaşımlarda bulunarak algı operasyonuna tam destek veriyor. (Akşam)