Kartal Belediye Başkanı rezil oldu!

Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, hakkındaki usulsüzlük iddialarının ortaya çıkmasından günler sonra Doğuş TV isimli bir kanala açıklama yaptı. Belediye bütçesinden, CHP milletvekili Barış Yarkadaş'ın şirketinden 35 bin TL tutarında kitap aldığını kabul eden Öz, yolsuzluk yapmadığını anlatmaya çabalarken de komik duruma düştü.

KİTABI YARKADAŞ YAZDI SANIYOR

Öz açıklamasında, "Bir milletvekilinin yazdığı bir kitabı aldım. Alırım, alacağım tabii. Benim işim bu; belediyenin işi kültür hizmetleridir. Birileri, bir gazetede Barış'ın kitabını aldım diye niye sorun yapıyor ki?" dedi. Ancak, belediye bütçesinden alınan kitap Yarkadaş tarafından yazılmış değil. Söz konusu eser, Atatürk'ün manevi kızı olan Sabiha Gökçen'in manevi oğlu Eriş Ülger tarafından yazılan ve CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Gürkan Hacır'ın genel yayın yönetmenliğini yaptıpı Asi Kitap isimli bir yayınevinden çıkmıştı. Yarkadaş ise sahibi olduğu Yarkadaş Yayıncılık isimli şirketi üzerinden bu kitaptan 100 adetini belediyeye 35 bin TL'ye satmıştı.

GÖMME DOLABI UNUTTU

Öz aynı röportajında, kullandığı lojmanın çatısında çıkan yangının ardından evin neredeyse tamamının 222 bin TL bedelli ihaleyle tadilata sokulması hakkında konuştu. "Sadece çatı ve evde hasar gören yerler tamir edildi" diyen Öz, meşe işlemeli gömme dolap, ferforje korkuluk ve çelik kapının yenilenmesinin yangınla ne ilgisi olduğunu ise söyleyemedi. (Yeni Şafak)