"Siz de yürüyün tam olsun"

"Kılıçdaroğlu (bu iddialar karşısında) hâlâ susuyor. Pardon, susmadı. "Adalet" diyerek kendini yollara vurdu.

Bence, ABD Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu da öyle yapsın. Neden mi?

MİT TIR'ları kumpasında olay yerinde bulunan FETÖ imamı (öğretmen) Bayram Andaç 20 Ocak 2014'te ABD Büyükelçiliği'ni arayarak 42 saniyelik bir görüşme yaptı. Aynı günün akşamı,46 saniyelik bir görüşme daha yaptı. Bu görüşmeden 1 dakika sonra da ABD İstanbulBaşkonsolosluğu'nu arayıp 36 saniye görüştü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan bu tespitlerden hareketle, ABD Büyükelçiliği'ne yazdığı yazıda, adı geçen şahsın hangi gerekçeyle, hangi görevlilerle görüşme yaptığını ve görüşme içeriğini sordu.

ABD Büyükelçiliği'nden henüz bir cevap alınamadı. Bence cevap vermemekle kalmasınlar. Kılıçdaroğlu gibi "adalet" diyerek yollara koyulsunlar."

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