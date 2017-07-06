'Suriyeli' kara propagandasında yalanın sınırları zorlanıyor!

İçişleri Bakanlığı'ndan Suriyeliler ile gerginliğe ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, gerginliklerin abartılarak infial yaratılmaya çalışıldığı belirtildi. "Suriyelilerin karıştıkları olayların Türkiye'deki toplam asayiş olaylarına oranı 2014-2017 arasında yıllık ortalama %1,32'dir" denilen açıklamada "Gerginlikler iç siyaset malzemesi haline getiriliyor" ifadesi yer aldı.

İŞTE O 6 YALAN

Bazı sosyal medya kullanıcıları ve medya organlarının Suriyeliler üzerinden özellikle bir provokasyon amaçladığı ortaya çıktı. Türkiye'de yaşayan Suriyelilerle ilgili internette yayılan 6 yanlış bilgi: