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'Suriyeli' kara propagandasında yalanın sınırları zorlanıyor!

Giriş Tarihi: 6.7.2017 12:31
'Suriyeli' kara propagandasında yalanın sınırları zorlanıyor!

Suriyeliler ile gerginliğin altından yine sosyal medya üzerinden yayılan yalan haberler çıktı. Akılalmaz hikayeler üreten kara propaganda odakları 'Bu kadarına pes' dedirtti

İçişleri Bakanlığı'ndan Suriyeliler ile gerginliğe ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, gerginliklerin abartılarak infial yaratılmaya çalışıldığı belirtildi. "Suriyelilerin karıştıkları olayların Türkiye'deki toplam asayiş olaylarına oranı 2014-2017 arasında yıllık ortalama %1,32'dir" denilen açıklamada "Gerginlikler iç siyaset malzemesi haline getiriliyor" ifadesi yer aldı.

İŞTE O 6 YALAN

Bazı sosyal medya kullanıcıları ve medya organlarının Suriyeliler üzerinden özellikle bir provokasyon amaçladığı ortaya çıktı. Türkiye'de yaşayan Suriyelilerle ilgili internette yayılan 6 yanlış bilgi:

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'Suriyeli' kara propagandasında yalanın sınırları zorlanıyor!
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