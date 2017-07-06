Vatandaşlara: Misafirperver olun Suriyelilere: Haddinizi aşmayın

Ankara'da gazetecilerle sohbet eden Başbakan Binali Yıldırım
, vatandaşlarla Suriyelilerle arasında yaşanan gerilimle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gerginliği önlemek için Vatandaşları serinkanlı olmaya davet eden Başbakan Yıldırım, "Misafirperverliğimize laf getirecek davranışlardan kaçının" çağrısında bulunurken, Suriyelilere de "Haddini aşıp taşkınlık yapan, suç işleyen kendisini hâkim önünde, gerekirse sınır dışında bulur" diye konuştu.
Başbakan Yıldırım, "Suriyelilere vatandaşlık verecek misiniz?" sorusunu ise şöyle cevapladı: "Türkiye, Suriyeli mülteciler
e güvenli bir liman olarak kapısını açtı. Vatandaşlık kazanmanın şartları kanunlarla belirlenmiştir. Bu şartların başında da kuşkusuz edepli olmak, bu milletine, devletine bağlılık gelecek. Sınırlarımızda geçirdikleri süre onlar için ciddi bir sınavdır. Mülteciler arasında iyi eğitim almış, ülkesinde kariyer sahibi çok değerli kişiler de bulunuyor. Akademisyenler, bilim adamları, hekimler de var. Üç milyondan fazla sığınmacı içinden ince eleyip sık dokuyarak belirlediğimiz nitelikli kardeşlerimize vatandaşlık vereceğiz. Ancak haddini aşanlar da hak ettikleri şekilde hukuk önünde cezalarını alır. Gerekirse bu kişileri sınır dışı dahi ederiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Sapla samanı karıştırmamak lazım."
SIKI GÜVENLİK TARAMASI
Vatandaşlık verilecek kişilerin milli güvenlik ve kamu düzeni açısında engel teşkil edecek halleri bulunup bulunmadığının ciddi şekilde araştırıldığını belirten Yıldırım, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün bu konuyla ilgili koordineli çalışmalar yürüttüğüne dikkati çekerken," Böyle ciddi bir çalışma neticesinde kimseye ayrıcalık tanınmasının, kamu huzurunu bozacak kişilere vatandaşlık verilmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Başbakan Yıldırım, "Vatandaşlarımızın rahat olmasını istiyorum. Türkiye bir hukuk devleti. Vatandaşımız eğer bir taşkınlıkla karşılaşırlarsa derhal güvenlik güçlerine bildirsinler. Emin olsunlar ki gereği hemen yapılacaktır" ifadelerini kullandı.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI:
Fitne malzemesi yapılıyor dikkat!
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriyeli geriliminin fitne, nifak ve iç siyaset malzemesi haline getirilmeye çalışıldığı belirtildi. Yazılı açıklamada, "Suriyeli misafirlerimizle gerek kendi aralarında gerekse vatandaşlarımızla zaman zaman yaşanan gerginlikler son günlerde çarpıtılarak, abartılarak toplum içinde infial yaratacak bir dille aktarılmakta, misafirperverlik ve ensar ruhuyla bağdaşmayacak şekilde, başka bir boyuta taşınmak istenmekte, bu konu bir fitne, nifak ve iç siyaset malzemesi haline getirilmeye çalışılmaktadır" denildi. Kamuoyuna yansıtılan Suriyelilerin suça karışma oranlarının çarpıtıldığı belirtilerek, "Suriyelilerin karıştıkları olayların Türkiye'deki toplam asayiş olaylarına oranı 2014-2017'de yıllık ortalama yüzde 1.32'dir" denildi.