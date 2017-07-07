3 terörist öldürüldü

Hakkari'de pusu ve devriye görevi icra eden güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, güvenlik güçleri tarafından Hakkari'nin Şemdinli, Diyarbakır'ın Silvan ve Dicle ilçelerinde yapılan arazi aramalarında tespit edilen birer el yapımı patlayıcı imha edildi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık edenlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda bir Kalaşnikof piyade tüfeği ve bu tüfeğe ait 90 fişek, bir tabanca, 49 gaz maskesi ele geçirildi. Güvenlik güçlerince iki işbirlikçi gözaltına alındı.

Şırnak Güçlükonak'ta ise gerçekleştirilen adli aramada bölücü terör örgütü mensubu bir terörist yakalandı.

Hakkari'de pusu ve devriye görevi yapan güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi. Aramalarda bir M-16 piyade tüfeği, bir Kalaşnikof piyade tüfeği, iki el bombası ve iki el dürbünü ele geçirildi.

Muş Varto'daki arazi aramasında ele geçirilen, bomba yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış bir kilogram 500 gram amonyum nitrat imha edildi.