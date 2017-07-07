Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabulü sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Merkel görüşmesi sona erdi

Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için geldiği Hamburg'da, ilk olarak Merkel ile bir araya geldi.

Kempinski Atlantik Otel'de gerçekleşen basına kapalı görüşme TSİ 21.36'da başlamıştı.

Almanya'da Erdoğan ve Merkel'den kritik görüşme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel'in görüşmesi 1 saat sürdü.

Görüşmede, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

ERDOĞAN-MERKEL GÖRÜŞMESİNDEN KARELER

ERDOĞAN, GÖRÜŞME SONRASI OTELİNE GEÇTİ

Erdoğan, Merkel ile görüşmesinin ardından, Türk heyetiyle birlikte kalacakları otele geçti.

Erdoğan'ın çıkışı ve oteline gidişi sırasında üst düzeyde güvenlik önlemi alındığı görüldü. Havadan ve nehirden de güvenlik önlemleri alındı. Polis helikopterleri ve nehir botları da, yerdeki polislerin çalışmalarına destek verdi.

Açıklama yapan güvenlik görevlileri, Hamburg'da Erdoğan, Putin ve Trump için en üst düzey önlem alındığını belirtti.

Erdoğan, çevresinde çok geniş güvenlik önlemleri alınan otelinde istirahata çekildi.