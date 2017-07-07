Bazı bakanlıklara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı

Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, Kalkınma, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılıklarına Büyükelçiler Kaan Esener ile Ümit Yardım, Güneydoğu Asya ve Pasifik Genel Müdür Yardımcılığı görevine Tercüme Dairesi Başkanı Armağan İnci Ersoy atandı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne aynı kurumun Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Selçuk, Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne de bu kurumun Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Burak Keser, Batman İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne ise Nurettin Kiyas getirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müşavirliğine Rehberlik ve Teftiş Başkanı Zafer Yıldırımlı'nın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne Banu Aslan Can'ın atamaları yapıldı.

Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına Bakanlık Müşaviri Hayri Maraşlıoğlu, Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğüne İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü Emin Sadık Aydın, Bakanlık Müşavirliğine de Planlama Uzmanı Ramazan Güven'in atanması kararlaştırıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Sabahattin Dülger, Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Murat Aşım'ın getirildiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı Müşavirliğine ise Semia Paksoy'un ataması gerçekleştirildi.