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'çulara operasyon! 48 kişi daha tespit edildi

İHA

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Giriş Tarihi: 7.7.2017 10:47
Bylock'çulara operasyon! 48 kişi daha tespit edildi

'da, ‘' kullandıkları iddiasıyla 48 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, /PDY soruşturması kapsamında, Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen memurların da aralarında bulunduğu ve haklarında yakalama kararı çıkartılan 66 kişiden 48'i gözaltına alındı. Haklarında yakalama kararı çıkartılan firari 18 kişinin aramasına devam ediliyor. Örgütün şifreli haberleşme programı 'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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Bylock'çulara operasyon! 48 kişi daha tespit edildi
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