DHA, Hürriyet ve Sözcü'den Sakarya'daki vahşete skandal haber!

Sakarya'ya bağlı Kaynarca'da gerçekleşen ve tüm Türkiye'yi kahreden tecavüz ve cinayet vahşetinde bazı basın yayın kuruluşları utanç verici bir tavır takındı. Doğan Haber Ajansı'nın servis ettiği çirkin ifadeleri yayınlayan Hürriyet ve Sözcü Gazeteleri ahlaksızca ve insanlık dışı biçimde gerçekleşen bu skandala mağdur kadının güzel olması notunu düştü.

DHA, HÜRRİYET VE SÖZCÜ: "KADININ GÜZEL OLMASI NEDEN OLMUŞ OLABİLİR!"

Sakarya Kaynarca'da 10 aylık çocuğu olan hamile bir Suriyeli kadını tecavüz ettikten sonra yanındaki ve karnındaki çocuklarıyla beraber öldüren 2 cani tüm Türkiye'yi kahretti. Tespit edilerek yakalanan failler suçunu itiraf ederken olayın medyaya yansıması farklı şekillerde oldu. Bazı medya kuruluşları ise insanlık adına soru işaretleri oluşturacak metinlerle olayı duyurmayı tercih etti. Doğan Haber Ajansı'nın "Ancak, öldürülen Suriyeli kadının güzelliği ile dikkat çektiği, komşusu olan Birol K'nın bu nedenle olayı gerçekleştirmiş olabileceği öğrenildi." ifadelerini Hürriyet ve Sözcü gazetesi sütunlarına taşıdı.