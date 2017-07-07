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Dink Suikastinde İhmal Davası'nda 5 tahliye

DHA

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Giriş Tarihi: 7.7.2017 18:05 Güncelleme Tarihi: 7.7.2017 18:34
Dink Suikastinde İhmal Davası'nda 5 tahliye

Suikastinde Kamu Görevlilerinin İhmali Davası'nda mahkeme 5 sanığın tahliyesini kararlaştırdı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma görevlileri ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 85 sanıklı davada, tutuklu sanıklardan jandarma görevlileri Abdullah Dinç, Yusuf Bozca, Ali Barış Sevindik ve Volkan Şahin ile yayınevi sahibi Adem Sarıgül'ün tahliyesine karar verildi.

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İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden duruşmada sanık ve sanık avukatları ile cumhuriyet savcısının taleplerinin alınmasının ardından ara karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, tutuklu jandarma görevlisi sanıklar Abdullah Dinç, Yusuf Bozca, Ali Barış Sevindik ve Volkan Şahin ile yayınevi sahibi Adem Sarıgül'ün tahliyesine hükmetti. Heyet, bu sanıklara yurt dışı yasağından oluşan adli kontrol tedbiri uygulanmasını da kararlaştırdı.

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Dink Suikastinde İhmal Davası'nda 5 tahliye
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