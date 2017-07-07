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Erdoğan: Terörle mücadelede kritik döneme giriyoruz

Giriş Tarihi: 7.7.2017
Erdoğan: Terörle mücadelede kritik döneme giriyoruz
Cumhurbaşkanı , terör örgütleri arasında ayrım yapmadan terörü bölgeden söküp atmak için çetin bir mücadele yürüttüklerini belirtti. Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Cumhurbaşkanı ile dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Görüşmelerde, bölgesel sorunların yanı sıra Katar'daki gelişmeleri de değerlendirdiklerini bildiren Erdoğan, özellikle güvenlik iş birliği ve terörle mücadele konusunda fikir teatisinde bulunduklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:
MÜCADELE YOĞUNLAŞACAK: "DEAŞ ve FETÖ gibi mukaddes dinimizi kendi kirli amaçlarına alet eden, iki ülke için de tehdit oluşturan şer şebekeleriyle mücadelemizi yoğunlaştıracağız. Endonezya, terörün kanlı yüzünü çok iyi bilen, bunun acısını defaatle yaşamış olan bir ülkedir. Bilhassa DEAŞ gibi terör örgütlerinin Endonezya'nın huzur ve istikrarına kastettiğini gayet iyi biliyoruz. Türkiye olarak teröristler arasında ayrım yapmadan, terörü bölgemizden söküp atmak için çetin ve çok taraflı bir mücadele yürütüyoruz. Bugüne kadar aralarında Güney Asyalıların da olduğu 5 bin terör şüphelisini sınır dışı ettik. 53 bin kişiye de giriş yasağı koyduk. Sınır bölgemizden DEAŞ'lı teröristleri tamamen temizleyerek, 100 bin Suriyeli kardeşimizin bu bölgelere dönmesini sağladık. Fırat Kalkanı Harekatı ile aralarında elebaşılarının da olduğu 3 binin üzerinde DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdik.
TERÖRLE MÜCADELEDE KRİTİK DÖNEM: Bundan sonra da yabancı terörist savaşçılarla mücadelemizi kararlı şekilde sürdüreceğiz. Çok daha dikkatli olmamız, istihbarat paylaşımını en üst düzeye çıkarmamız gereken kritik bir döneme giriyoruz. İşgal ettiği bölgelerden çıkarılan DEAŞ'lı teröristlerin ülkemize veya kaynak ülkelere tehdit oluşturmasının önüne şimdiden geçmeliyiz. Bu eli kanlı çetenin ortak gayretlerimize, kökünün kurutulacağına, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerden defedileceğine inanıyorum.
10 MİLYAR DOLARLIK TİCARET: Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi de değerlendirdik. 2000'li yıllarda aramızdaki ticaret hacmi 260 milyon dolardı. 2016'da ise bu 1.7 milyar dolara yükseldi. Tabii bu bizim için yeterli bir rakam değil. Nüfus hacmine baktığımız zaman ikimizin toplam hacmiyle birlikte inanıyorum ki bundan sonraki süreç çok daha farklı olacaktır. 10 milyar dolar hedefini belirlemiştik, bu hedefe de ulaşacağımıza inanıyorum.

Endonezya Cumhurbaşkanı, Erdoğan ile Külliye bahçesinde öz çekim (selfie) yaptı.
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Erdoğan: Terörle mücadelede kritik döneme giriyoruz
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