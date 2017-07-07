Erdoğan: Terörle mücadelede kritik döneme giriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
,
terör örgütleri arasında
ayrım yapmadan terörü
bölgeden söküp atmak
için çetin bir mücadele
yürüttüklerini belirtti.
Erdoğan, resmi ziyaret
için Türkiye'de bulunan Endonezya
Cumhurbaşkanı Joko Widodo
ile dün
Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi'nde baş başa ve
heyetler arası görüşmenin
ardından ortak basın toplantısı
düzenledi. Görüşmelerde,
bölgesel sorunların yanı sıra
Katar'daki gelişmeleri de
değerlendirdiklerini bildiren
Erdoğan, özellikle güvenlik iş
birliği ve terörle mücadele konusunda
fikir teatisinde bulunduklarını
vurguladı. Cumhurbaşkanı
Erdoğan şunları kaydetti:
MÜCADELE YOĞUNLAŞACAK:
"DEAŞ ve FETÖ gibi mukaddes dinimizi kendi kirli amaçlarına alet eden, iki ülke için de tehdit oluşturan şer şebekeleriyle mücadelemizi yoğunlaştıracağız. Endonezya, terörün kanlı yüzünü çok iyi bilen, bunun acısını defaatle yaşamış olan bir ülkedir. Bilhassa DEAŞ gibi terör örgütlerinin Endonezya'nın huzur ve istikrarına kastettiğini gayet iyi biliyoruz. Türkiye olarak teröristler arasında ayrım yapmadan, terörü bölgemizden söküp atmak için çetin ve çok taraflı bir mücadele yürütüyoruz. Bugüne kadar aralarında Güney Asyalıların da olduğu 5 bin terör şüphelisini sınır dışı ettik. 53 bin kişiye de giriş yasağı koyduk. Sınır bölgemizden DEAŞ'lı teröristleri tamamen temizleyerek, 100 bin Suriyeli kardeşimizin bu bölgelere dönmesini sağladık. Fırat Kalkanı Harekatı ile aralarında elebaşılarının da olduğu 3 binin üzerinde DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdik.
TERÖRLE MÜCADELEDE KRİTİK DÖNEM:
Bundan sonra da yabancı terörist savaşçılarla mücadelemizi kararlı şekilde sürdüreceğiz. Çok daha dikkatli olmamız, istihbarat paylaşımını en üst düzeye çıkarmamız gereken kritik bir döneme giriyoruz. İşgal ettiği bölgelerden çıkarılan DEAŞ'lı teröristlerin ülkemize veya kaynak ülkelere tehdit oluşturmasının önüne şimdiden geçmeliyiz. Bu eli kanlı çetenin ortak gayretlerimize, kökünün kurutulacağına, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerden defedileceğine inanıyorum.
10 MİLYAR DOLARLIK TİCARET:
Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi de değerlendirdik. 2000'li yıllarda aramızdaki ticaret hacmi 260 milyon dolardı. 2016'da ise bu 1.7 milyar dolara yükseldi. Tabii bu bizim için yeterli bir rakam değil. Nüfus hacmine baktığımız zaman ikimizin toplam hacmiyle birlikte inanıyorum ki bundan sonraki süreç çok daha farklı olacaktır. 10 milyar dolar hedefini belirlemiştik, bu hedefe de ulaşacağımıza inanıyorum.
Endonezya Cumhurbaşkanı, Erdoğan ile Külliye bahçesinde öz çekim (selfie) yaptı.