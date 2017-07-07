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FETÖ, PKK ve DHKP-C’den sonra 28 Şubatçılar da yürüyor!

Giriş Tarihi: 7.7.2017 10:49 Güncelleme Tarihi: 7.7.2017 11:16
FETÖ, PKK ve DHKP-C’den sonra 28 Şubatçılar da yürüyor!

28 Şubat sürecinin sembol isimlerinden, başörtüsü yasakçısı, ikna odalarının mimarı Kemal Alemdaroğlu da Kılıçdaroğlu’nun yanında yürümeye başladı.

Binlerce kız öğrencinin hayatını karartan, başörtülü velileri üniversite bahçesine sokmayan, üniversite hastanesindeki hastalardan bile başörtüsüz fotoğraf isteyen Kemal Alemdaroğlu'un bugün Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yürümeye başlaması sosyal medyada günün konusu oldu.

Sosyal medya kullanıcıları "PKK, FETÖ, DHKP-C'den sonra 28 Şubat'ın yasakçılarının da bu yürüyüşe katılması inanılır gibi değil. Bu adam Türkiye'de adaletsizliğin, vicdansızlığın, hukuksuzluğun sembolü. Hangi yüzle adalet istiyor" şeklinde tepkisini dile getirdi.

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FETÖ, PKK ve DHKP-C’den sonra 28 Şubatçılar da yürüyor!
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