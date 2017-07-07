FETÖ’nün medya ayağına davada 7’nci perde...

BYLOCK'ÇU

BUGÜN NELER OLDU

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına ilişkin 29 sanık hakkında açılan ilk davada 7'nci duruşma dün yapıldı. Daha önce skandal bir kararla topluca tahliyelerine karar verilen ancak itiraz üzerine serbest bırakılmayan sanıklardan Oğuz Usluer, 'tahliyezede' olduklarını savunarak, "Mahkeme kadıya mülk değil. Onlar da yerinde kalıcı değil" dedi.İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Çağlayan Adliyesi'nde görülen davaya, aralarında şarkıcı Atilla Taş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Murat Aksoy, Ulusal Parti Genel Başkanı ve Türk Solu dergisinin sahibi Gökçe Fırat Çulhaoğlu, gazeteciler Ünal Tanık, Abdullah Kılıç, Cuma Ulus, Mutlu Çölgeçen, Oğuz Usluer, Ufuk Şanlı, Hanım Büşra Erdal'ın da bulunduğu tutuklu 25 sanık getirildi.Tutuksuz 2 sanık da duruşmaya katılırken, firari sanıklar Said Sefa ve Bülent Ceyhan'ın yakalanamadığı belirtildi.Talepleri alınan sanıklardan Cuma Ulus, 17 Aralık döneminde Habertürk televizyonunda yaptığı haberlerin RTÜK kaydının getirtilmesini istedi. RTÜK'ün her kanalın program kayıtlarını 5 yıl sakladığını belirten Ulus, bu kayıtlar geldikten sonra asıl savunmasını yapacağını bildirdi. Ulus, "Bir de daha önce Bank Asya hesap dökümlerini istemiştim. Geldiyse onların da verilmesini istiyorum" dedi.Tutuklu sanık Oğuz Usluer ise gazeteciler Yasemin Çetin ve Ecevit Kılıç'ın daha önce tanık olarak aleyhinde verdikleri ifadelere tepki gösterdi. Usluer, Çetin'in "Habertürk TV'nin, başında kendisinin başında bulunduğu FETÖ yapılanması olduğu" iddialarına cevap verdi. Tahliyezede olduklarını da savunan Usluer, "Mahkeme kadıya mülk değil. Onlar da yerinde kalıcı değil" dedi.31 Mart'taki duruşmada 26 sanıktan 21'i hakkında toplu tahliye kararı verilmiş, bu kararı veren mahkeme heyeti açığa alınırken, sanıklardan bir kısmı itiraz üzerine, 13'ü ise haklarında darbe soruşturması açıldığı için serbest bırakılmamıştı. Örgüt üyeliğinden yargılanan 13 sanık hakkında ayrıca darbeye teşebbüs suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle ikinci bir dava açılmış, savcılık iki davanın birleşmesini istemişti.FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin 13'ü başka suçtan olmak üzere 26'sı tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden mahkemeye gelen yazıda, sanıklardan Bülent Ceyhan, Mutlu Çölgeçen, Oğuz Usluer, Davut Aydın, Seyit Kılıç ve Ufuk Şanlı'nın FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları belirtildi. Tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı ekim ayına erteledi.