MHP lideri Bahçeli'den teşkilatlara CHP yürüyüşü talimatı!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul İl Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü nedeniyle Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe MHP İlçe Teşkilatları ile Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı binalarının provokasyonlara mahal vermemek amacıyla 10 Temmuz'a kadar siyasi faaliyetlere ara verdiğini bildirdi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamada, "Genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin İl Başkanımız Sayın Mehmet Bülent Karataş'a verdiği talimat doğrultusunda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşü nedeniyle Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe MHP İlçe Teşkilatları ile Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı binaları provokasyonlara mahal vermemek amacı ile 10 Temmuz Pazartesi gününe kadar kapatılmış ve siyasi faaliyetlere ara vermiştir." denildi.