Millete çile oldu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başlatılan sözde adalet yürüyüşü
ne tepkiler büyüyor. Yürüyüşün İstanbul'a yaklaşmasıyla birlikte güvenlik önlemleri genişletildi. D-100 Karayolu'nun İstanbul istikameti yürüyüş nedeniyle araç trafiğine tamamen kapatıldı. Yolun kapatılması sonucunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu ve vatandaşlar saatlerce trafikte bekledi. Bazı vatandaşlar Kılıçdaroğlu'nu Rabia selamı yaparak protesto ederken, şu sözlerle de tepkilerini dile getirdiler:
VATANDAŞTAN SUÇ DUYURUSU
"Bu sıcak havada 3 saattir sizin adaletiniz yüzünden çile çekiyoruz. Kaç saattir yoldayız bu mu sizin adaletiniz? Millete yazık, bize yazık 15 Temmuz'da neredeydin Kılıçdaroğlu? Bu mu senin adaletin?" Sakarya'da yaşayan Yakup Çoruh (49) adlı vatandaş ise, Kılıçdaroğlu'nun, yürüyüşüne ilişkin, "kamu haklarından yararlanmaya engel olunduğu" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Öte yandan CHP'li Kırklareli, Büyükçekmece, Bakırköy, Kadıköy, Kartal, Beylikdüzü, Şişli, Sarıyer ve Konak belediyeleri yürüyüş için tüm imkânlarını seferber etti. Sözde 'adalet' için yürüyen CHP'nin vatandaşa hizmet etmesi için tahsis edilmiş olanakları kanunsuz bir şekilde kullanması "Adalet bunun neresinde?" dedirtiyor. Otobüslerle yürüyüşe katılmak isteyenleri her gün taşıyan CHP'li belediyeler yürüyüş sırasında su dağıtıp, dinlenme noktalarında ikram araçlarıyla yemek, çay, meyve dağıtımı yapıyor. Belediyeler çalışanlarını da bu alanlardaki hizmetler için tahsis ediyor. Yemek dağıtımını ve durulan her alanın temizliğini belediyelerin görevlileri yapıyor.
"CHP'NİN TAVRI SAMİMİ DEĞİL"
HÜR Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da CHP ve Kılıçdaroğlu'nu sert dille eleştirdi. Yapıcıoğlu, "Adaletsizlik ancak kendimize yapılınca sesimiz çıkıyor. CHP'nin tavrı samimi değil" dedi.