Terör örgütüne büyük kıskaç!

Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında geride kalan hafta içerisinde (29 Haziran - 06 Temmuz 2017) BTÖ'nün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan bölgeleri (özellikle Hakkari, Şırnak ve Siirt) teröristlerden temizlemek ve ilerideki döneme yönelik hazırlıklarını kısıtlamak maksadıyla başlatılan operasyonlara aralıksız devam edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan bilgilendirmede şunlar kaydedildi:

Şırnak Beytüşşebap, Merkez (Bestler Dereler, Cudi Dağı), Hakkari Yüksekova, Hakkari Çukurca ve Siirt Pervari bölgelerinde orta çaplı operasyonlar icra edildi.

Operasyonlar kapsamında; 3'ü sözde lider kadroda olmak üzere (Yeşil Listede yer alan Serhildan (K) Hakan Kızıl sözde Amed eyaleti halkla ilişkiler birim sorumlusu, Asut (K) Şahabettin Çotak sözde Bingöl Karlıova alan sorumlusu ve Gri listede yer alan Baran Salih Sinan (K) Mehmet Doğan Sözde Özel Kuvvetler Sorumlusu ölü olarak) 93 terörist etkisiz hale getirildi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

1 adet SA-16 güdümlü füze, 1 adet Doçka uçaksavar makinalı tüfek, 5 adet makineli tüfek, 40 adet piyade tüfeği, 6 adet roketatar, 6 adet keskin nişancı tüfeği, 4 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 111 adet el bombası ele geçirildi, 53 EYP tespit edilerek imha edildi, 177 kg C-4 patlayıcı, 123 kg TNT, 76 kg PETN Patlayıcı (Tahrip gücü yüksek, parça ve basınç tesirli bomba yapımında kullanılan patlayıcı madde), 3 bin 10 kg amonyum nitrat, 60 adet tüp, 2 adet 120 mm havan mühimmatı, 58 adet roketatar mühimmatı, 39 adet roketatar sevk fişeği, 1 mayın, 350 adet fünye, 2 bin 411'i Biksi makinalı tüfek mühimmatı olmak üzere yaklaşık 5 bin 600 adet hafif silah mühimmatı, 11 adet telsiz ve çok miktarda EYP yapımında kullanılan kablo ve fünye ele geçirildi.

HUDUT HATTINDA 4 BİN 92 KİŞİ YAKALANDI

Açıklamada, bölücü terör örgütünün önemli gelir kaynaklarından olan kaçakçılık faaliyetlerinin, hudut hattında alınan etkili tedbirlerle engellenmeye devam edildiği kaydedilerek, hudut bölgelerinde alınan tedbirler sayesinde hafta içinde 4 bin 92 kişinin yakalandığı ve bol miktarda uyuşturucu ile kaçak sigaranın ele geçirildiği dile getirildi.