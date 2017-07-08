15 Temmuz şehidinin mevlidi öncesi çirkin olay

Köy konağına gece yarısı arka pencerelerden birini zorlayarak içeri girdiği öğrenilen saldırganlar, Mevlid-i Şerif için kullanılacak tüm eşyaları yerlere atılırken, salonu, oturma odaları, mutfak, tuvaletler, mescit ve çatı saldırganlar tarafından yağmalandı. Saldırganların Köy konağından bir şey çalmadığı tespit edilirken, salonda bulunan televizyon ve bazı değerli eşyaların da götürülmediği gözlendi. Köy konağında bulunan Türk Bayrağı ve Kuran-ı Kerim'in de yere atıldığı belirlendi.

MESAJ AMAÇLI YAPILDI

Mahalle sakinleri, bölgede çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvan hırsızlığı yaşandığına dikkat çekerlerken, köylülerin gönüllü nöbet tutmaya başlamasından sonra hırsızlık olayının yaşanmadığı öğrenildi. Köylüler, hırsızların kendilerine mesaj vermek amaçlı böyle bir şey yapabileceğini tahmin ettiklerini belirttiler. Öte yandan saldırının 15 Temmuz Şehidi Samet Cantürk için okutulacak Mevlid-i Şerif ile bir ilgisinin olmadığını tahmin ettiklerini belirttiler.

Soğulcak Mahalle Muhtarı Hüseyin Gökçe, 15 Temmuz şehidi için mevlitleri olduğunu belirtirken, "O, bizim çocuğumuz. Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Onunla bir bağlantısı yok. Biz zaten hırsız kovalıyoruz burada. Normalde bizim köyümüzde 15 günde 25 kuzu götürdüler. Biz nöbete başladıktan sonra bunu yaptılar. Jandarmayı çağırdık, görevini yaptılar" dedi.

Soğulcak Mahallesi Dernek Başkanı Mehmet Yüzüak ise hoş bir manzara ile karşılaşmadıklarını belirterek, konuyu gerekli yerlere de bildirdiklerini belirterek, "karakolumuz da geldi parmak izleri aldı. İnşallah bir şeyler çıkar, ne olduğunu anlarız" dedi.