Büyükada baskınıyla ilgili şok detay!

15 Temmuz hain darbe girişiminde CIA'cilerin toplantı yaptığı Büyükada'da bir otele yapılan baskında gözaltına alınan 2'si yabancı 11 şüpheliyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. Gezi olaylarında aktif rol alan sözde insan hakları savunucuları ve FETÖ'nün temsilcisinin de yer aldığı Büyükada'daki toplantının tüm bağlantılarını çözmek için MİT, polis istihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü birimlerinden oluşturulan özel ekip yeni bulgulara ulaştı. Baskın sırasında toplantı halinde olan 11 kişinin Türkiye haritası üzerinde tartıştıklarını gördü. İstihbarat, İstanbul merkezli bir kalkışmanın Türkiye geneline hangi noktalardan yayılacağının planını yapıldığı değerlendiriyor. Büyükada'da toplanan isimler arasında bulunan Alman vatandaşı Peter Steudtner en dikkat çeken isim.

'DİRENİŞ NASIL YAPILIR?' EĞİTİMİ

Steudtner, merkezi İspanya'da bulunan ve uzmanlık alanları arasında "yerleşim birimlerinde sosyal hareketleri başlatma, eğitim merkezinde protestoculara uzun sürekli ayaklanma için profesyonel eğitim vermek, Avrupa yanlısı birlik ve sosyal direniş hareketlerini güçlendirecek bağlantılar kurma ve bu ayaklanmaları sürdürülebilir kılma" olan Ulex isimli provokatif örgütte çalışıyor.

TEKNİK BİLGİLER VERİYORDU

Alman Peter Steudtner ve İran asıllı İsveç vatandaşı Ali Ghavari'nin katılımcılara kalkışmalarda sosyal medya yönetimi ve kitleleri hareket geçirmeyle ilgili teknik bilgiler verdiği iddia edildi. İki yabancı eğitimcinin sözde insan hakları savunucularına aynı zamanda polis baskınında dijital verileri saklama ve imhayla ilgili eğittikleri de ortaya çıktı.

ULEX'LE HAİN YETİSTİRİYORLAR

Ulex örgütünün çalışma alanları arasında ekolojik yaşama destek, yerleşim birimlerinde sosyal hareketleri başlatma, eğitim merkezinde protestoculara uzun sürekli ayaklanma için profesyonel eğitim vermek var. Avrupa yanlısı birlik ve sosyal direniş hareketlerini güçlendirecek bağlantılar kurma ve bu ayaklanmaları sürdürülebilir kılma gibi alanlar internet sitesinde de yer alıyor. (Akşam)