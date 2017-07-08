Cumhurbaşkanı’nın çağrısı tarihin akışını değiştirdi

FETÖ'nün darbe teşebbüsünde bulunduğu gecenin akıllara kazınan görüntülerden birinin kahramanı da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ
idi. Bozdağ, Meclis Genel Kurul kürsüsünde darbecilere meydan okurken yakınındaki koridora bomba düştü. SABAH'ın sorularını yanıtlayan Bozdağ, o geceyi ve aradan geçen bir yılı şöyle değerlendirdi:
MEYDANLARA ÇIKMA KARARI: 15 Temmuz
gecesi eve yeni gelmiştim, Müsteşarım arayıp köprülerin kapatıldığını, Ankara'da uçakların alçaktan uçtuğunu söyledi. Başbakanımız ile telefonla konuştuk, darbe girişimi olduğunu söyledi. 'Darbeye karşı biz meydanlara çıkalım. Halkla beraber olalım. Hükümetin iş başında olduğunu ve milletle beraber bu işin üstesinden gelebileceğimizi halka duyuralım ki panik oluşmasın' dedik.
'O GECE ÖLÜMÜ GÖZE ALMIŞTIM'
BENİ SAĞ ALAMAZLARDI:
Oğlumla sivil araçla sokağa çıktık. Oğlum arabayı sürüyor, ben arkada oturuyorum. O anda aklımdan geçen 'Bu gece son gecemiz olabilir. Bugün şehitlik nasip olabilir' oldu. O gün beni sağ teslim almaları mümkün değildi. Kesinlikle teslim olmazdım.
KONUŞURKEN İKİ BOMBA DÜŞTÜ:
Vatandaşa zarar verebiliriz düşüncesi ile Kızılay yerine TBMM'ye gittim. Genel Kurul kürsüsünde konuşurken 2 bomba düştü. İkinci bomba sanki yanı başımıza düşmüş gibi tesir yaptı. Bazı milletvekilleri sığınağa inmeyi konuşuyordu. Ben, 'Biz ayrılırsak vatandaş da meydanlardan ayrılır' diye Başkan'a söyledim. Toplantı sürdü ve ben de konuşmaya devam ettim.
ERDOĞAN'IN ÇAĞRISI DARBEYİ KIRDI:
Darbenin başarılı olacağına hiç inanmadım. Çünkü daha önceki darbe ve muhtıralarda kimse karşı çıkmadı. Şimdi ise bombaların altında Meclis toplandı, darbecilere meydan okudu. Cumhurbaşkanımız kendisini infaza gelen FETÖ'cü teröristlere rağmen orada bir açıklama yaptı; 'Ben halkın gücü üstünde bir güç tanımıyorum. Halkım meydanlara çıksın' dedi. Darbenin kırılma anı Cumhurbaşkanımız'ın yaptığı açıklamadır. Cumhurbaşkanımızın konuşması adeta tarihin akışını değiştirdi.
KURTULUŞ SAVAŞI GİBİ:
Türk milleti, nasıl Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk'ün cesur liderliği ve çağrısı üzerine ölmeye karar verip arkasına geçmişse; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında bu sefer demokrasisine, iradesine, seçilmiş iktidarına, Meclisi'ne, vatan ve milletin bağımsızlığına ölümüne sahip çıkmak için yekvücut olmuştur.
FETÖ'NÜN KÖPEKLERİNİ ALT ETTİ:
Korkakları bu halk sevmez, korkakların peşinden de gitmez, Cumhurbaşkanımızı yiğit olduğu için seviyor. Milletimiz arkasında durdu. FETÖ'nün köpeklerini alt etti. Onların boynuna tasma takan karanlık güçlerin tamamını da perişan etti.
DARBE DEFTERİ DÜRÜLMÜŞTÜR:
Sadece FETÖ için değil başka hesaplarla darbe yapma rüyası gören herkes için söylüyorum: Bundan sonra Türkiye'de hiçbir gücün darbe teşebbüsünde başarılı olma imkânı yoktur. Türk milleti darbeyi de darbecileri de onları Türkiye'nin üzerine salan bütün alçakları da 15 Temmuz'da yenmiştir. Bundan sonra düdük çalınca milletin saklanacağını sananlar aldanıyorlar. Çaldıkları düdükleri bu millet onlara yedirir. Onun için de 15 Temmuz darbe döneminin kapandığı, darbecilerin defterinin dürüldüğü tarihtir.
Meclis bombalanırken Bozdağ kürsüde böyle konuşmuştu.
FETÖ'CÜLER OMURGASIZ
"FETÖ, gizlinin içine gizlenmiş bir örgüt. Üyeleri kişiliksiz, karaktersiz ve omurgasız... Her yere göre vaziyet alan bir örgütsel yapı var. Onun için de bu örgütle mücadele diğer örgütlerle mücadeleden çok daha zordur."
'ERDOĞAN ADETA ÖLMEK İÇİN UÇTU'
"Hava hâkimiyeti onların eline geçmiş, Ankara ateş altında. Köprüler tutulmuş, her tarafta hareketlilik var. Bu ortamda ne yapabilir? Saklanabilir, başka bir ülkeye sığınabilir, darbecilerle uzlaşma yoluna gidebilir veya mücadele edebilir. Tayyip Bey ne yapıyor? Halkı meydanlara çağırıyor, kendisi de havadan halkın arasına geliyor. Adeta ölmek için uçuyor..."