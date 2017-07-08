Suriyeli mültecilere yönelik sistematik bir şekilde ötekileştirici bir yayın politikası izleyen Hürriyet'in son 10 günlük haberlerinde Suriyelilerin sokakta bile görünmesinden rahatsız olduğu dikkat çekiyor.

DOĞAN HABER AJANSI'NA TEPKİ ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Doğan Haber Ajansı, tecavüze uğrayarak 10 aylık bebeği ile birlikte vahşi bir şekilde öldürülen Suriyeli anne ile ilgili haberinde "kadının güzelliğinden dolayı bu saldırıya maruz kaldığı" gibi bir gerekçe göstererek Suriyelilere yönelik bu vahşice saldırıyı normalleştirmeye çalışmıştı. Günlerdir Suriyeli mültecileri ötekileştiren haberler servis eden Doğan Haber Ajansı'na tepkiler çığ gibi büyüyor.

İŞTE SOSYAL MEDYADAKİ O TEPKİLER;