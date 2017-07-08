Hakkari'de teröristler karakola sızmaya çalıştı

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Büyükçiftlik Jandarma Karakol Komutanlığına saat 02.00 sıralarında 3 bölücü terör örgütü mensubunun sızma girişiminde bulunduğu ve bu teşebbüsün kobra araç ve termal kameralarla tespit edildiği belirtildi.

Sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla bölgenin yoğun ateş altına alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Açılan ilk ateşte bir kadın bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgedeki arama ve tarama faaliyeti esnasında saat 04.00 sıralarında 2 bölücü terör örgütü mensubuyla tekrar temas sağlanmış, çıkan çatışma sonucunda bir bölücü terör örgütü mensubu yaralı, bir örgüt üyesi ise sağ olarak kaçmıştır. Yapılan arama ve tarama faaliyetinde 2 RPG-7 roketatar silahı, 2 AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 5 RPG-7 roketatar mühimmatı, 4 el bombası ve 2 termal şemsiye ele geçirilmiştir."

Açıklamada, kaçan teröristlerin yakalanması amacıyla başlatılan geniş çaplı operasyonun devam ettiği bildirildi.