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Hamburg'da 'dan 'ya salon tepkisi!

Giriş Tarihi: 8.7.2017 19:11 Güncelleme Tarihi: 8.7.2017 19:51
Hamburg'da Erdoğan'dan Almanya'ya salon tepkisi!

, Hamburg'da düzenlediği basın toplantısında, 'nın kendisine salon toplantısı için müsaade vermemesine sert sözlerle tepki gösterdi.

Recep Tayyip , G-20 zirvesi sonrası yaptığı basın toplantısında, 'nın salon toplantısına müsaade etmemesini sert sözlerle eleştirdi. Erdoğan, "bu hangi özgürlük anlayışıyla bağdaştırılabilir" dedi.

Erdoğan konuyla ilgili şöyle konuştu:

Alman yönetimi, eyaletler vesaire, benim burada salon toplantısı yapmama müsaade etmediler ve buna tahammül edemediler. Acaba bunu hangi özgürlük anlayışı ile bağdaştıracağız. Eğer özgürlükler dünyasında yaşıyorsak, Türkiye Cumhuriyeti'nin halkının yüzde 52'sinin oyunu alan bir Cumhurbaşkanına Almanya'da bir salon toplantısında konuşma müsaadesi vermeyenler, kusura bakmasınlar özgürlüklerden bahsedemezler.

Benim, "siyasi intihar" dediğim olay budur. Bu, bumerang gibi döner kendilerini vurur.

Bırakın salon toplantısını, telekonferansla buradaki vatandaşlarıma hitap etmeme dahi tahammül edememişlerdir. Ama PKK terör örgütünün sözde liderlerine dağdan canlı bağlantıyla burada hitap etmesine müsaade etmişlerdir.

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Hamburg'da Erdoğan'dan Almanya'ya salon tepkisi!
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