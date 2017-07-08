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O toplantı 15 Temmuz'un devamı içindi

Giriş Tarihi: 8.7.2017 19:27 Güncelleme Tarihi: 8.7.2017 20:09
O toplantı 15 Temmuz'un devamı içindi

G20 Zirvesi sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, Büyükada'daki gözaltılarla ilgili " Onlar adeta 15 Temmuz'un devamı niteliğinde bir toplantı için bir araya gelmişlerdir. Gelen istihbarat üzerine gözaltına alınmıştır. Buradan bir yargı süreci başlayabilir." dedi.

Almanya'da yapılan G20 Zirvesi sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, Büyükada'da İnsan Hakları örgütleri adı altında toplanan terör örgütlerini destekleyen dernek ve grup temsilcilerinin gözaltına alınmasıyla ilgili gelen soruya yanıt verdi.

Erdoğan: "O toplantı 15 Temmuz'un devamı niyetindeydi"

"15 TEMMUZ'UN DEVAMI NİTELİĞİNDE"
Toplantıdaki kişilerin gelen istihbarat üzerine gözaltına alındığını belirtilen Erdoğan," İnsan hakları savunucusu dediklerinin benimle ilgili yapmış oldukları açıklamanın neticesi ne oldu? Neticesi benim 4 ay 10 gün hapiste yatmış olmamdı. Yaptığım sadece bir şiiri okumaktı. Söyledikleriniz Büyükada'da niye toplanmıştı. Onlar adeta 15 Temmuz'un devamı niteliğinde bir toplantı için bir araya gelmişlerdir. Gelen istihbarat üzerine gözaltına alınmıştır. Buradan bir yargı süreci başlayabilir. Onların yapmış oldukları çağrıyı, şu anda da yapıyorlar. Siz de bu soruyu sorarak bu çağrıya destek veriyorsunuz. Ama benim bir tasarrufum yok. Kararı yargı verecektir." dedi.

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O toplantı 15 Temmuz'un devamı içindi
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