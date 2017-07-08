Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, G20 zirvesinde görüştü

GÖRÜŞME 20 DAKİKA SÜRDÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Trump ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşme 20 dakika sürdü.
TRUMP'TAN VİDEO
ABD Başkanı Donald Trump, resmi Twitter hesabından G20 zirvesi'nin ilk gününü özetleyen bir videoyu yayınladı. Hamburg'da dünya liderleriyle ilk günün harika geçtiği notunu düşen Trump, ikinci günü sabırsızlıkla beklediğini aktardı.
Trump'ın paylaştığı videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin fotoğrafları da yer aldı.