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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, G20 zirvesinde görüştü

Giriş Tarihi: 8.7.2017 15:57 Güncelleme Tarihi: 8.7.2017 16:07

Almanya'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Almanya'daki G20 zirvesinde Erdoğan ile ABD lideri Trump bir araya geldi, görüşme 20 dakika sürdü.

GÖRÜŞME 20 DAKİKA SÜRDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Trump ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşme 20 dakika sürdü.

TRUMP'TAN VİDEO

ABD Başkanı Donald Trump, resmi Twitter hesabından G20 zirvesi'nin ilk gününü özetleyen bir videoyu yayınladı. Hamburg'da dünya liderleriyle ilk günün harika geçtiği notunu düşen Trump, ikinci günü sabırsızlıkla beklediğini aktardı.

Trump'ın paylaştığı videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin fotoğrafları da yer aldı.

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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, G20 zirvesinde görüştü
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