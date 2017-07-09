BUGÜN NELER OLDU

Başbakan Binali Yıldırım Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için inşa edilen yerli üretim Şehit Üsteğmen Arif Ekmekçi Lojistik Destek Gemisi için düzenlenen törene katıldı. Tuzla'daki Selah Tersanesi'ndeki törende konuşan Yıldırım'ın sözlerinden satırbaşları şöyle:Dünyanın deniz ticaret filosunun yüzde 90'ını oluşturan 30 ülke arasında Türkiye 14. sıraya yükseldi. Ne zaman Türkiye büyümeye, ileriye doğru gitmeye başlasa bundan birileri rahatsız oluyor. Türkiye'de huzuru bozmak, istikrarı sekteye uğratmak için maalesef karanlık planlar hemen devreye giriyor. Terör, bu ihanet odaklarının bildiği tek dil. Terörle bu milleti dize getireceklerini zannedenler hep yanıldı, yanılmaya da devam edecek. Denize indirdiğimiz gemiler, dev ulaştırma projeleri, yerli savunma sanayiimizle dünyaya ve bölgeye ülkemizin gücünü bir kez daha göstermiş oluyoruz. Allah'a şükür ki bugün karamsarlık yok. Bugün ümit var, heyecan var, gelecek sevinci var, özgüvenimiz var.Türkiye, bir yandan yatırım üzerine yatırım yaparken, diğer yandan da ihanet odaklarıyla amansız bir mücadele içinde. Allah'ın izniyle bu mücadele zaferle taçlanacak. Bu topraklardan bu terör illetini tamamen yok edeceğiz. Gönlümüz arzu ediyor ki diğer siyasi partiler, bu mücadelede bizlerle beraber olsun.Bu milletin gördüğü belki de en büyük ihanet olan 15 Temmuz darbe girişimine 'kontrollü darbe' demek, bu milletin hissiyatıyla adeta alay etmektir. Milletimizin meydan meydan verdiği o destansı özgürlük mücadelesine halel getirmenin, leke sürmenin hiç kimsenin hakkı ve haddi olmamalıdır. Yollarda adalet aramak olabilir. Ama önce adil olacağız, milletin canıyla bedel ödediği 15 Temmuz zaferine 'kontrollü darbe' demekten vazgeçeceğiz. Adaletin yeri Meclis'tir, yollar değildir. Siyaset üretmeden sürece boşa tırpan çalmanın âlemi yok.(Siirt Baykan Kaymakamı Mehmet Kocabey'e saldırı girişimi) Bunu niye yapıyorlar? Çünkü kaymakamımız, o bölgede vatandaşlarımıza hizmet götürmek için terörün sömürüsünü ortadan kaldırmak için gece gündüz demeden çalışıyor. Bu karanlık odaklar, haklarını savunduklarını iddia ettikleri vatandaşlarımıza hizmet gitmesini maalesef istemiyor. Türkiye bir yandan proje üzerine proje, yatırım üzerine yatırım yaparken diğer yandan da ihanet odaklarıyla amansız mücadele içinde. Allah'ın izniyle bu mücadele, zaferle taçlanacak, bu topraklardan terör illetini tamamen yok edeceğiz. Gönlümüz arzu ediyor ki diğer siyasi partiler de bu süreçte, bu mücadelede bizlerle beraber olsun.TöreneBaşbakan Yıldırım ile birlikte Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın eşi Şule Akar'ın misinayı kesmesiyle denize indirildi. Törene Başbakan Yıldırım'ın yanı sıra, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile gemiye adı verilen Arif Ekmekçi'nin annesi Kadın Ekmekçi de katıldı.Semah Tersanesi'nde üretilen gemi ismini 1993 Deniz Kurdu Tatbikatı'nda kaybolan ve cenazesi 15 yıl sonra bulunan şehit SAT Komandosu Deniz Kıdemli Üsteğmen Arif Ekmekçi'den aldı. 106.51 metre boyunda, 16.80 metre genişliğindeki gemi, 6 bin 150 ton yakıt taşıyabiliyor. Helikopter platformu var. Saatte 12 deniz mili sürat yapabiliyor. 9 bin 500 deniz mili (17 bin 600 kilometre) gidebiliyor.