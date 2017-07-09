Ahmet Zeki Üçok’a koruma ayıbı

Albay Ahmet Zeki Üçok 2009 yılında Hava Kuvvetleri'nde başsavcı olarak Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Işık Evleri yapılanmasını soruştururken tutuklanmıştı. Sahte çürük çetesi ve Balyoz davalarında yargılanan Üçok'u, FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz, Ergenekon soruşturmasından da tutuklatmıştı. Kızı Nazlı Üçok ise henüz 13 yaşındayken onlarca davada yüzlerce yıl hapisle yargılanan babasına yönelik kumpasa "Sessiz Çığlık Eylemleri" ve sosyal medya ile dikkat çekmeye çalışmıştı. FETÖ'nün başarısız olan 17 Aralık darbe girişiminin ardından serbest kalan Ahmet Zeki Üçok, bu örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasını deşifre eden en önemli isimdi. Bu gelişmeler üzerine Ankara Valiliği 14 Kasım 2016'da Üçok'u "özel koruma" statüsüne aldı. Üçok'un adresi önünde polis noktası kurulup ailece korunması kararlaştırıldı.

"LOJMAN YETER" DEDİ



Üçok ise böyle bir uygulama ile her gün 3-4 polisin kendisi için nöbet tutmasına gerek olmadığını belirterek, devlet imkanlarını bu şekilde kullanmak istemediğini bildirdi. Ankara'da kirada oturan Üçok, zaten bir yakın koruması olduğunu belirterek, İstanbul'daki Fenerbahçe Orduevi'nde güvenlikli lojmanlarda kalmak istediğini belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı lojmanlara bir yazı yazıp Üçok için gereğinin yapılmasını istedi. 8 ay boyunca bu talebe herhangi bir yanıt verilmedi. Üçok, kızının İstanbul'da üniversite öğrencisi olduğunu belirterek, sadece onun, lojmanlardaki subay çocukları için ayrılan odalarda kalmasının da yeterli olacağını bildirdi. Kızının da FETÖ tarafından tehdit edildiğini anımsattı.





8 ay sonra Üçok'a lojman talebinin reddedildiği bildirildi. Üçok "özel koruma" statüsünün de düşürüldüğünü öğrendi. Yıllardır FETÖ'nün karanlık yüzünü deşifre etmeye çalıştığını belirten Üçok, maruz kaldığı uygulamaya içerlediğini söyledi.