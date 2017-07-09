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’te patladı: 2 ,1 yaralı!

İHA

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Giriş Tarihi: 9.7.2017 01:44 Güncelleme Tarihi: 9.7.2017 02:10
Bitlis’te mayın patladı: 2 şehit,1 yaralı!

’in ilçesinde PKK’lı teröristlerce yola döşenen ın infilak ettirilmesi sonucu 2 asker oldu 1 sivil vatandaş ise ağır şekilde yaralandı.

Alınan ilk bilgilere göre; olay bu gün gece saatlerine doğru Tatvan - Karayolunun Hazro Deresi Mevkiinde meydana geldi.

İçerisinde askerlerin bulunduğu araç Hazro Deresi Mevkiinden geçtiği sırada PKK'lı teröristlerce önceden yola tuzaklanan infilak ettirildi.

Mayının infilak ettirilmesinin ardından ise PKK'lı teröristlerce araca ateş açılması sonucu çatışma çıktı.

Bölgedeki çatışma devam ederken yaşanan acı olayda 2 asker oldu, aynı araçta bulunan sivil bir vatandaş ise ağır şekilde yaralandı.

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Bitlis’te mayın patladı: 2 şehit,1 yaralı!
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