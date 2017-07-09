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CHP'de taşımalı miting!

Giriş Tarihi: 8.7.2017 21:33 Güncelleme Tarihi: 9.7.2017 01:41
CHP'de taşımalı miting!

Pensilvanya ve Kandil'e sırtını yaslayıp Ankara'dan 'adalet' süslemesiyle yola çıkan , pazar günü yapılacak miting alanını dolduramayacağı endişesiyle Türkiye genelinde CHP il başkanlıklarından otobüsler kaldıracak...

Terör örgütlerinin açıktan desteklediği yürüyüşte sona gelindi. CHP Genel Başkanı Kemal 'nun Ankara'dan başlattığı yürüyüş bir mitingle Maltepe sonlanacak. Büyük provokasyonların sergilendiği yürüyüşe halk tepki gösteriyor.

İL BAŞKANLIKLARINA TALİMAT
Pazar günü miting alanını doldurmak için ise Kılıçdaroğlu, CHP'nin il ve ilçe teşkilatları harekete geçirdi. ve 'cülerle kol kola girmesinin ardından Kılıçdaroğlu'na CHP seçmeni de tepki gösteriyor. CHP'li belediyeler Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a yürüyüşünü sonlandıracağı miting için otobüs kaldırıyor. Daha önce AK Parti'nin 2 milyondan fazla katılım ile Maltepe'de miting yapmıştı.

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CHP'de taşımalı miting!
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