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CHP’den FETÖ, DHKP-C ve PKK'dan ihraç edilenler için dev dilekçe

Giriş Tarihi: 9.7.2017 12:36 Güncelleme Tarihi: 9.7.2017 17:11
CHP’den FETÖ, DHKP-C ve PKK'dan ihraç edilenler için dev dilekçe

Ankara’dan İstanbul’a “FETÖ için adalet” yürüyüşü gerçekleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun bugün bir konuşma yapacağı Maltepe mitinginin hazırlıkları tamamlandı. Miting meydanında dev bir dilekçe hazırlandı. Bu dilekçenin önemli bir bölümünde FETÖ ve PKK ile bağlantıları nedeniyle KHK ile ihraç edilen kamu görevlileri yer alıyor.

Alanın çevresi Türk bayrakları ve "ADALET" yazan flama ve dövizlerle çevrildi.

YÜRÜYÜŞ İHRAÇ EDİLEN FETÖ VE PKK'LILAR İÇİN Mİ YAPILDI?

Öte yandan alan içinde yapımına dün başlanan pankartta, FETÖ soruşturması kapsamında görevinden ihraç edilen kamu görevlileri ve teröre destek veren akademisyenler için destek dilekçesi hazırlandı. Bu dilekçe sosyal medyada " Bu yürüyüş PKK, FETÖ VE DHKP-C bağlantıları nedeniyle ihraç edilen kamu görevlileri için mi yapıldı." şeklinde tepkiler yeralırken CHP tabanından da itiraz sesleri yükseldi. Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal "Atatürk düşmanları ile yürümem" diyerek bu yürüyüşe katılmayı reddetmişti.

PKK VE TERÖRİSTBAŞI GÜLEN'DEN MİTİNGE DESTEK

Dilekçenin yanında ise Yunan tanrıçası Themis'in adaleti simgeleyen heykeli çizildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüşün ardından mitingin akşam saat 18.00 de başlaması planlanıyor. Mitinge Fetullah Gülen ve sosyal medyadaki FETÖ tetikçileri tam destek verirken, Kandil ve PKK'nın sesi Yeni Özgür Politika gazetesinden destek mesajları geldi.

15 BİN POLİS GÖREVLENDİRİLDİ

İstanbul Valisi Vasip Şahin, CHP'nin yürüyüşü ve ardından Maltepe'de yapılacak mitingle ilgili 15 bin polisin görevlendirildiğini belirterek, "Güvenlik tedbirlerini en üst seviyede aldık" dedi.

Kocasakal: Atatürk düşmanlarıyla yürümem

FETÖ medyasından Kılıçdaroğlu'na destek!

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CHP’den FETÖ, DHKP-C ve PKK'dan ihraç edilenler için dev dilekçe
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