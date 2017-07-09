Deniz Baykal Halk TV'yi satıyor

CHP'nin yayın organı olarak bilinen Halk TV, son günlerde başında bulunan Hakan Aygün kaynaklı skandal iddialar nedeniyle kamuoyunda ve parti içinde tartışmalı hale gelmiş, kanalın yönetimi ve gelir kaynakları üzerinden karşılıklı sert suçlamalar birbirini izlemişti.

BAYKAL SATIŞA ÇIKARDI

?Uçankuş'un haberine göre, Halk TV ile ilgili iddiaların ardından kanalın kurucusu olan CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal sahibi olduğu Halk TV'yi satışa çıkardı. Baykal'ın televizyon kanalı için 30 milyon lira istediği belirtildi.

FETÖ REKLAMLARI VE FETÖ'CÜLERİN ÇIKTIĞI BİR KANALA DÖNÜŞMÜŞTÜ

CHP'nin kanalı olarak kurulan Halk TV, 17-25 Aralık darbe sürecinden itibaren FETÖ'nün gazetesinin reklamlarının yayınlandığı, FETÖ'ye yakın isimlerin ekranlarda konuk olarak alındığı bir yayın organı haline gelmişti.