FETÖ ve PKK'nın bilinçli seçimleri!

Bugün Türkiye'nin başına bela olan iki terör örgütü de ilk ortaya kurucularının ismiyle çıkmıştı: Fetullahçılar ve Apocular...

Geriye dönüp bakıldığında hiç de yabana atılacak bir tercih değildi bu ve çok bilinçli bir stratejiydi. Megaloman ve aynı zamanda zeki iki siyasi aktör, "kahramanlaştırılarak" önce örgütte sonra da ülkede etkili oldular. Biri ulaşılmaz "Mehdi"ydi değeri de tartışılmaz "Önder".

Tabi tek benzerlikleri bu değil. Bugün sona eren CHP yürüyüşüne "ortak" destek vermeleri bir yana filmi geriye sardığımızda çok daha fazla ortaklıkları var.

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