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FETÖ ve PKK'nın bilinçli seçimleri!

Giriş Tarihi: 9.7.2017 11:36
FETÖ ve PKK'nın bilinçli seçimleri!

Mahmut Övür bugünkü yazısında FETÖ ve PKK'nın kuruluş aşamasındaki isim seçimlerine ve örgütlerin sonrasında geliştirdiği stratejilere dikkat çekti. İşte yazısından öne çıkanlar;

mahmut övür bugünkü yazısında sabah ile ilgili görsel sonucu

Bugün Türkiye'nin başına bela olan iki terör örgütü de ilk ortaya kurucularının ismiyle çıkmıştı: Fetullahçılar ve Apocular...
Geriye dönüp bakıldığında hiç de yabana atılacak bir tercih değildi bu ve çok bilinçli bir stratejiydi. Megaloman ve aynı zamanda zeki iki siyasi aktör, "kahramanlaştırılarak" önce örgütte sonra da ülkede etkili oldular. Biri ulaşılmaz "Mehdi"ydi değeri de tartışılmaz "Önder".
Tabi tek benzerlikleri bu değil. Bugün sona eren CHP yürüyüşüne "ortak" destek vermeleri bir yana filmi geriye sardığımızda çok daha fazla ortaklıkları var.

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FETÖ ve PKK'nın bilinçli seçimleri!
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