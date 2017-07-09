Milyonlarca takipçisi olan youtuber Orkun Işıtmak gezi kalkışmasını provoke eden videosunun sosyal medyada yayılmasıyla bu hafta gündemden düşmedi. Işıtmak'ın ilk yayınlanan videosunda polise küfür ettiği duyuluyordu. Sonrasında ise Gezi Parkı eylemcilerine "Polisler orada haydi öldürelim!" dediği ve devlete küfür ettiği videosu ortaya çıktı.

Gezi provokatörü Orkun Işıtmak neden hesap vermiyor?

Gezi provokasyonu döneminde devleti ve polisi tehdit eden Işıtmak hakkında neden halen bir işlem başlatılmadığı merak ediliyor. Gezi provokatörü Orkun Işıtmak'ın paylaşımlarının ortaya çıkmasıyla kamuoyunda büyük tepki oluştu.