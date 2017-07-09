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Gezi provokatörü Orkun Işıtmak neden hesap vermiyor?

Giriş Tarihi: 9.7.2017 02:19 Güncelleme Tarihi: 9.7.2017 03:00
Gezi provokatörü Orkun Işıtmak neden hesap vermiyor?

Milyonlarca takipçisi olan Youtuber Orkun Işıtmak'ın gezi parkı olayları sırasında "Polisler orada haydi öldürelim!" dediği ve devlete küfür ettiği görüntüleri ortaya çıktı. Gezi provokatörü Işıtmak hakkında işlem yapılmamasına ise sosyal medyada tepki yağdı...

Milyonlarca takipçisi olan youtuber Orkun Işıtmak gezi kalkışmasını provoke eden videosunun sosyal medyada yayılmasıyla bu hafta gündemden düşmedi. Işıtmak'ın ilk yayınlanan videosunda polise küfür ettiği duyuluyordu. Sonrasında ise Gezi Parkı eylemcilerine "Polisler orada haydi öldürelim!" dediği ve devlete küfür ettiği videosu ortaya çıktı.

Gezi provokatörü Orkun Işıtmak neden hesap vermiyor?

Gezi provokasyonu döneminde devleti ve polisi tehdit eden Işıtmak hakkında neden halen bir işlem başlatılmadığı merak ediliyor. Gezi provokatörü Orkun Işıtmak'ın paylaşımlarının ortaya çıkmasıyla kamuoyunda büyük tepki oluştu.

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Gezi provokatörü Orkun Işıtmak neden hesap vermiyor?
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