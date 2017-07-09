Hatay'da polise silahlı saldırı!

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Serinyol Mahallesi'nde devriye gezen asayiş ekiplerine, Toros marka bir otomobilden ateş açıldı. Polis ekipleri kendilerine ateş açıldıktan sonra kaçan otomobilin peşine düştü. Saldırganlar, Bölge Trafik karşısındaki ormanlık alanda araçtan inip kaçmak istedi. Bu sırada çıkan çatışmada 3 polis memuru yaralandı. 3 kişi oldukları öğrenilen saldırganlar ise ormanlık alana kaçtı.



Olayın ardından bölgeye aralarında özel harekatın da bulunduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi.



Yaralı polis memurları, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı polis memurlarından ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi



Bölgede geniş operasyon başlatıldı.

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