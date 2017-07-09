Kemal Kılıçdaroğlu: Bize destek olan güvenlik güçlerine teşekkür ediyorum

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun MİT TIR'ları kumpası sonucu tutuklanan Enis Berberoğlu'nun hapis kararı üzerine başlayan sözde adalet yürüyüşü İstanbul'da Maltepe'de noktalandı. Maltepe'de mitin meydanından toplanan topluluğa seslenen Kılıçdaroğlu sözde yürüyüşte kendisine eşlik eden güvenlik güçlerine teşekkür etti.



Miting meydanında daha önce hazırlanan dev bir dilekçe dikkat çekiyor. Dilekçenin önemli bir bölümünde FETÖ ve PKK ile bağlantıları nedeniyle KHK ile ihraç edilen kamu görevlileri yer alıyor.

Mitinge Fetullah Gülen ve sosyal medyadaki FETÖ tetikçileri tam destek vermiş, Kandil ve PKK'nın sesi Yeni Özgür Politika gazetesinden destek mesajları gelmişti.