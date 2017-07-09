Valilik tarafından yapılan açıklamada, Mardin Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri kent genelinde 24 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında çeşitli operasyonlar düzenledikleri belirtildi. Açıklamada, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadeleye yönelik çalışmalarda 39 kilo esrar, 6 kök hint keneviri, 260 gram eroin, 971 Ecstasy hap, 5 gram metamfetamin, satışa hazır 12 fişek esrar, satışa hazır halde 67 fişek eroin ele geçirildiği belirtilirken şöyle denildi:

Mardin'de zehir tacirlerine operasyon: 59 gözaltı

"Olaylar kapsamında 59 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, 16 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş olup, gözaltına alınan 2 şüpheli şahsın işlemleri devem etmektir. Sağlıklı bir gelecek için her türlü uyuşturucu madde kullanım ve ticaretini engelleme konusunda mücadelemiz kararlılıkla devam etmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır."