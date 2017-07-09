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Mardin'de tacirlerine operasyon: 59 gözaltı

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 9.7.2017 10:50 Güncelleme Tarihi: 9.7.2017 11:18
Mardin'de zehir tacirlerine operasyon: 59 gözaltı

Mardin'de ticareti yapanlara yönelik 24 Haziran- 7 Temmuz tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda 59 kişi gözaltına alınırken, yüklü miktarda uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, Mardin Emniyet Müdürlüğü ile Mücadele Şube ekipleri kent genelinde 24 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında çeşitli operasyonlar düzenledikleri belirtildi. Açıklamada, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadeleye yönelik çalışmalarda 39 kilo esrar, 6 kök hint keneviri, 260 gram eroin, 971 Ecstasy hap, 5 gram metamfetamin, satışa hazır 12 fişek esrar, satışa hazır halde 67 fişek eroin ele geçirildiği belirtilirken şöyle denildi:

Mardin'de zehir tacirlerine operasyon: 59 gözaltı

"Olaylar kapsamında 59 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, 16 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş olup, gözaltına alınan 2 şüpheli şahsın işlemleri devem etmektir. Sağlıklı bir gelecek için her türlü uyuşturucu madde kullanım ve ticaretini engelleme konusunda mücadelemiz kararlılıkla devam etmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır."

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Mardin'de zehir tacirlerine operasyon: 59 gözaltı
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