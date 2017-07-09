Sakarya'daki vahşette korkunç detaylar!

Kaynarca Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tespitlerine göre, şüphelilerin Suriyeli mağdur kadının kocası Halid Al-Rahmun ile aynı iş yerine çalıştıkları ve iş yüzünden tartıştıkları, aralarında husumet oluştuğu belirlendi. Bunun üzerine Birol K. ve Cemal B. isimli şüphelilerin olay tarihinden 2-3 gün önce intikam amaçlı plan yaptıkları, olay tarihinde saat 03.15 sıralarında izin almadan iş yerinden ayrılarak yaya olarak müştekinin ikametine geldikleri saptandı.Burada kapıyı levye ile kırarak içeri girip Suriye uyruklu Halid Al-Rahmun'un eşi 9 aylık hamile olan Emani Al-Rahmun'u darp ederek bayıltıp ikametteki 2016 doğumlu bebeği öldürdükleri belirlendi.

Baygın kadın ve vefat eden çocuğu yanlarına alan şüphelilerin Cemal B.'ye ait 41 RK 189 plakalı araca bindirerek Birlik yolu yakınlarındaki Topça Ormanlarına götürdükleri, burada Emani Al-Rahmun'a tecavüz etmeye çalıştıkları ancak yola yakın olması sebebiyle eylemlerini gerçekleştiremedikleri anlaşıldı. Ardından Emani Al-Rahmun'u tekrar araca bindirip buradan yaklaşık bir kilometre yukarıda bulunan ve ana yola 750 metre uzaklıktaki ormanın iç kısımlarına götürüp burada iki şüphelinin de bayan şahsa tecavüz ettikleri saptandı.

KOCAYI DA ÖLDÜRMEK İSTEDİLER

Sonrasında Emani Al-Rahmun'un kafasına odun parçası ile vurarak vahşice öldürdükleri, toprağın sert olmasından ötürü kazamadıkları için hamile kadını ve çocuğun cesetlerini battaniyeye sararak üzerini ot, yaprak ve ağaç dalları ile örtüp gizlemeye çalıştıkları anlaşıldı. Daha sonra olay yerinden ayrıldıkları saptanan şüphelilerin, Halid Al-Rahmun'un kendilerini şikayet edeceğini düşünerek bu şahsı da öldürme planı yaptıkları belirlendi. Havanın aydınlanması sebebiyle amaçlarına ulaşamayan iki şüpheli 3. cinayeti de işleyemeden yakayı ele verdi.

ANNE VE BEBEĞİN ÜSTÜNE AĞAÇ DALI

Savcılıktan edinilen bilgiye göre Jandarma anne ve küçük çocuğun cesedini ormanlık alanda üzeri ağaç dalları ile kapatılmış halde buldu. Genç kadının cesedi çıplak ve çarşafa sarılmış haldeydi. 10 aylık çocuğunun cesedinin ise kundak şeklinde yapıldığı belirlendi.