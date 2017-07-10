Berat Albayrak'tan Dünya Petrol Kongresi'nde önemli açıklama

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Dünya Petrol Kongresi'nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Büyüyen ve gelişmekte olan ülkemiz ayrıca büyük bir tüketicidir" dedi.

Bakan Berat Albayrak, Türkiye'nin enerji alanındaki yatırımlarına ilişkin çok önemli açıklamalar kaydetti. İşte Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkan satırlar:

Milli enerji ve maden politikasını hayata geçirdik. Arama ve üretim faaliyetleri ekseninde denizlerimizde petrol ve doğalgaz aramalarına yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Sismik araştırmaların ardından keşif ve sondaj çalışmalarına önümüzdeki dönemde yoğun bir mesai harcayacağız.

Doğalgaz sektöründe 2 temel hedefimiz var. Birincisi altyapımızı geliştirmek, ikincisi uzun dönemli işbirliklerini artırmak. Dünya doğalgaz piyasasında yaşanan değişiklikleri yakalamak için LNG kapasitemizi artırıyoruz. İlaveten doğalgaz sektöründe arz güvenliği ve çeşitliliğini artırmak için çalışıyoruz.

2023 yılı itibariyle 11 milyar metreküp doğalgaz depolama kapasitesine kavuşarak bölgedeki en büyük ülkelerden biri olacağız.

Türkiye coğrafi konumuyla petrol rezervine sahip ülkelerle enerji potansiyeline sahip ülkeler arasında olması nedeniyle büyük öneme sahip. Bu anlamda tüm projelerin doğal müttefiki olamaya devam edeceğiz.

Açıkça ifade edebilirim ki; Türkiye şeffaf ve rekabetçi piyasa yapısıyla özel sektör yatırımları hayata geçirmek için adım atmış ve atmaya devam edecektir.

Şüphesiz Türkiye bölgesinde yatırımcılar için güvenli bir liman olmayı sürdürecektir.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ UNUTULMADI

22. Dünya Petrol Kongresi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı Başkanlık Seremonisiyle devam ederken, seremoni başlangıcında 15 Temmuz Şehitleri için saygı duruşunda bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve beş gün sürecek 22. Dünya Petrol Kongresi'ne katıldı. Kongrenin bugünkü Başkanlık Seremonisine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucıc, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve çok sayıda ülkenin temsilcisi katıldı. Zirve kapsamında gerçekleşen Başkanlık Seremonisi öncesinde 15 Temmuz Şehitleri için gerçekleştirilen saygı duruşunda bulunuldu.

KONGRE PERŞEMBE GÜNÜ SONA ERECEK

Dünya Petrol Konseyi tarafından düzenlenen petrol ve doğalgaz endüstrisinin olimpiyatları olarak adlandırılan 22. Dünya Petrol Kongresi, İstanbul Kongre Merkezi'nde dün başladı. "Enerji Geleceğimize Köprüler" temasılı kongre, 13 Temmuz Perşembe günü sona erecek.

100'DEN FAZLA STANT

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, 22. Dünya Petrol Kongresi kapsamında hazırlanan fuarda sektörün önde gelen 100'den fazla şirketi stant açtı.