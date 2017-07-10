Danışmanı ByLock’un beyin takımı GM’den

SABAH, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutuklu FETÖ'cü danışmanı Fatih Gürsul'un ve irtibatta olduğu örgüt yöneticilerinin ByLock içeriklerini yayımlıyor. Gürsul ile ilgili dosyanın en önemli kısımlarından biri, ByLock'taki GM Grubu yazışmalarının içeriklerinin bulunduğu bölüm. GM, FETÖ'nün örgüt içi hiyerarşide 'Genel Müdürler' olarak tasnif ettiği grubun kısaltması olarak kullanılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Fatih Gürsul'un ByLock yazışmaları üzerinde yaptığı incelemeye göre GM grubu, yedi hattın bulunduğu bir grup. Bu hatlardan birini, FETÖ'nün CHP'den de sorumlu siyaset imamı olan Ahmet Hamdi Parlak kullanıyor. Grupta özellikle 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçimleri öncesindeki örgütsel faaliyetlerle ilgili önemli içerikler var. Grubun en önemli üyeleri Ahmet Hamdi Parlak, Fatih Gürsul ve Süleyman Gürbüz. Yedi kişilik gruptaki en önemli isimlerin kullanıcı kimlikleri (User ID) şunlar:

2472 Fatih Gürsul

999 Ahmet Hamdi Parlak (FETÖ'nün siyaset imamı. Baran Nakliye adına kayıtlı telefonu kullanıyor)

576 Süleyman Gürbüz (MİT TIR'ları kumpasında rol alan Adana-Mersin bölgesinin jandarma imamı. Kod adı 'Cemal')

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Tespit edilen ByLock içeriklerine göre GM Grubu içindeki en önemli yazışmalardan biri, Parlak'ın örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in yanında, yani Pensilvanya'da olduğu zaman yapılmış. 31 Ocak 2016 tarihli bu yazışmada Ahmet Hamdi Parlak, "ABD'deyim. Görüştüğümüz kişilerden HE'ye aktarılmasında fayda mülahaza ettiğiniz konular olursa yazabilirsiniz" diyor. Bu ByLock içeriğinin analizi ise şöyle: "Yazışma metni incelendiğinde örgüt mensuplarından, HE (Hocaefendi) olarak belirtilen Fetullah Gülen'e aktarılması gereken hususlar hakkında bilgi paylaşabileceği değerlendirilmiştir." Gürsul, GM Grubu'ndaki Kemal Kılıçdaroğlu'nu GB (Genel Başkan) veya KK kısaltması ile ifade ediyor. GM grubundaki yazışmalarda FETÖ'nün 1 Kasım 2015 seçimleri öncesinde örgüt menfaatine çalışmalarda bulunduğu açıkça görülüyor. Yazışma içeriklerine göre 1 Kasım 2015 seçimlerinden önce 8 Ağustos'ta FETÖ'nün CHP'den sorumlu siyaset imamı Ahmet Hamdi Parlak, Oğuzhan adlı ByLock kullanıcısı örgüt üyesine teklif alacak şekilde her partiyle iletişim halinde olması talimatını veriyor. Ahmet Hamdi Parlak, FETÖ'nün en önemli isimlerinden biri. Siyaset, medya ve yurtdışı yapılanmasına bakan imamlardan. Şu anda firari.Deşifre edilen bir ByLock içeriğinde 1 Kasım 2015 seçimlerinde 49.48 oy alan AK Parti'nin 41.7 oy alacağı tahmini yapılan bir anket sonucu paylaşılıyor ve seçim sonuçlarının 7 Haziran gibi çıkacağı beklentisi dile getiriliyor. Ayrıca bir koalisyon tablosunun çıkacağı tahmininde bulunuluyor. Dosyada bunun değerlendirmesi şöyle yapılıyor: "1 Kasım 2015 genel seçimleriyle alakalı olarak anket yapılması hakkında kendi aralarında veri paylaşımında bulundukları ve 999 ID No'lu kullanıcısı olduğu değerlendirilen Ahmet Hamdi Parlak'ın bu süreçte ABD'de olabileceği, seçim süreciyle ilgili örgüt içinde toplantılar yaparak değerlendirmelerde bulundukları görülmüştür." Bir başka yazışma içeriğinde 7 Haziran seçimlerinden önce 1601 kodlu ByLock kullanıcısından 255506 kodlu İbrahim Umut'a gönderilen mesajda CHP'nin Konya ilindeki programla ilgili olarak şöyle deniliyor: "Konvoylardan bol bol ve video atarsanız sosyal medyada çok iyi oluyor, çoğaltalım."Firari FETÖ imamı Süleyman Gürbüz, MİT TIR'ları kumpasında merkezi konumda olan bir örgüt yöneticisi. Mersin Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nda memur olan görev yapan Gürbüz'ün, 17/25 Aralım sonrasında Fetullah Gülen'in talimatı üzerine Bank Asya'ya 36 bin 161 TL para yatırdığı tespit edildi. Örgütün TSK'ya sızdırdığı Adana ve Mersin'de görev yapan subaylardan sorumlu olan, FETÖ'nün Jandarma imamı Gürbüz'ün kendi patates hattından, Adana'da TIR'ları durduran askerlerin patates hatlarıyla pek çok görüşme gerçekleştirdiği de HTS analizlerinde tespit edildi.MİT TIR'ları kumpasındaki kritik isimlerden biri Ahmet Hamdi Parlak... Haberden sadece bir gün sonra, Parlak'ın telefonu Sapanca Gölü yakınlarında Fatih Gürsul'un bulunduğu yerden sinyal vermiş.