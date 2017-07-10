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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşecek

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 10.7.2017 14:35
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşecek

Dışişleri Bakanı , Kıbrıs sorunuyla ilgili temaslarda bulunmak üzere dün akşam saatlerinde ziyareti gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Temasları çerçevesinde KKTC Cumhurbaşkanı ile bir araya gelecek ve Kıbrıs Müzakerelerinde gelinen son nokta hakkında bilgi alışverişinde bulunacak.

Dışişleri Bakanı adadaki temasları çerçevesinde KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar, Dektaş, Meclis Başkanı Sibel Siber, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve Mecliste bulunan Parti başkanları ile de bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığındaki toplantıların ardından KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Bakan Çavuşoğlu'nun, temaslarının ardından KKTC'den ayrılması bekleniyor.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşecek
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