Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşecek

Bakan Çavuşoğlu, KKTC Temasları çerçevesinde KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya gelecek ve Kıbrıs Müzakerelerinde gelinen son nokta hakkında bilgi alışverişinde bulunacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu adadaki temasları çerçevesinde KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar, Dektaş, Meclis Başkanı Sibel Siber, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve Mecliste bulunan Parti başkanları ile de bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığındaki toplantıların ardından KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Bakan Çavuşoğlu'nun, temaslarının ardından KKTC'den ayrılması bekleniyor.