Son dakika... Ekonomi Bakanı Zeybekci: Etkinlik için Avusturya'dan talebimiz olmadı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün sabah saatlerinde bazı yerli ve yabancı basın kuruluşlarında Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin 15 Temmuz 2017 tarihinde Avusturya'da yapılacak bir etkinlik için Avusturya'ya girişine izin verilmediği yönünde haberlerin yer aldığının görüldüğü kaydedildi.



Basına konu olduğu şekliyle Bakan Zeybekci veya Bakanlık tarafından Avusturya'da 15 Temmuz 2017 tarihinde herhangi bir etkinlik düzenlemesi talebi olmadığı vurgulanarak, "Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci'nin Avusturya ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Avusturya Dışişleri ve Ekonomik İşler Bakanları ile yakın gelecekte görüşmeler gerçekleştirilmesi yönünde programımız olmakla birlikte, bu konu muhataplarımız nezdinde talep haline dönüştürülmemiştir.

Ekonomi Bakanı Zeybekci: Etkinlik için Avusturya'dan talebimiz olmadı



Karşılıklı görüşme talep edilmesi halinde ise bunun sorun teşkil edeceği, en basit nezaket kuralları gereğince akla dahi gelmemektedir. Diğer taraftan, Sayın Bakanımızın Avusturya veya dünyanın herhangi bir yerindeki vatandaşlarımızla bir araya gelmesi için kimseden izin alması gibi bir durum da asla söz konusu değildir" ifadesi kullanıldı.

Avusturya'nın skandal kararına Dışişleri'nden tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin 15 Temmuz anma etkinlikleri çerçevesinde Viyana'yı ziyaretinin Avusturya tarafından engellenmesine ilişkin, "Ekonomi Bakanımızın yapmayı planladığı ziyaretin engellenmesi, Avusturya'nın demokratik değerlerin savunulmasına yönelik yaklaşımında samimi olmadığını ortaya koymaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Müftüoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Ekonomi Bakanı Zeybekci'nin Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gerçekleştirmeyi planladığı ziyarete yönelik Avusturya'nın tavrıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Zeybekci'nin planladığı ziyarete yönelik Avusturya makamlarının sergilediği tavrın ibret verici olduğunu vurgulayan Müftüoğlu, şunları kaydetti:

"Akim bırakılan hain darbe girişimi karşısında demokrasiye sahip çıkan ve bu uğurda şehit düşen ve gazi olan vatandaşlarımızın anılmasına yönelik etkinliğe katılmak üzere Ekonomi Bakanımızın yapmayı planladığı ziyaretin engellenmesi, Avusturya'nın demokratik değerlerin savunulmasına yönelik yaklaşımında samimi olmadığını ortaya koymaktadır."

Zeybekçi'nin 15 Temmuz anma etkinlikleri çerçevesinde Viyana'yı ziyaretinin Avusturya makamları tarafından engellenmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Müftüoğlu açıklamasında "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci'nin Avusturya'da yaşayan vatandaşlarımızla buluşmak üzere Viyana'ya gerçekleştirmeyi planladığı ziyarete yönelik olarak Avusturya makamlarının sergilediği tavır ibret vericidir. Hain darbe girişimi karşısında demokrasiye sahip çıkan ve bu uğurda şehit düşen ve gazi olan vatandaşlarımızın anılmasına yönelik etkinliğe katılmak üzere Sayın Ekonomi Bakanımızın yapmayı planladığı ziyaretin engellenmesi, Avusturya'nın demokratik değerlerin savunulmasına yönelik yaklaşımında samimi olmadığını ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.