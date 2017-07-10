Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde çalışma yemeğinde bir araya gelen Erdoğan ve Aliyev'in görüşmesi, basına kapalı 1 saat 45 dakika sürdü.

FOTOĞRAFI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile boğaz manzarası eşliğinde çekilen fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde başlayan 22. Dünya Petrol Kongresi'ne katılmak üzere İstanbul'a gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sonrası, Azeri mevkidaşı ile boğaz manzarası eşliğinde çekilen özel bir fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaştı.