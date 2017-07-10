Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'den 'ye ilk tebrik

Giriş Tarihi: 9.7.2017 22:23 Güncelleme Tarihi: 10.7.2017 02:15
FETÖ'den CHP'ye ilk tebrik

medyasının sosyal medyadaki tetikçilerinden Bugün TV Eskı Genel Yayın Yönetmeni Twitter'dan Kılıçdaroğlu'nun Maltepe'de gerçekleştirilen FETÖ'ye destek mitingini tebrik etti.

15 Temmuz'dan bugüne kadar sürekli olarak 'kontrollü darbe' söylemiyle davalarını sulandırmaya çalışan Kılıçdaroğlu'na
yönelik bu mesaj "FETÖ'den Kılıçdaroğlu'na ilk tebrik" şeklinde yorumlandı.

Yürüyüşün ilk gününden itibaren KHK ile kamudan ihraç edilen FETÖ'cüler Kılıçdaroğlu'na destek verirken tutuklu FETÖ'cü yakınları yürüyüşlere katılarak FETÖ- ittifakını gözler önüne sermişti.

Öte yandan FETÖ'nün sosyal medyadaki tetikçileri ve FETÖ'cü haber siteleri gün boyunca Kılıçdaroğlu'nun Maltepe mitingine destek verdi.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ'den CHP'ye ilk tebrik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz