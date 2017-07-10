FETÖ'den CHP'ye ilk tebrik

15 Temmuz'dan bugüne kadar sürekli olarak 'kontrollü darbe' söylemiyle FETÖ davalarını sulandırmaya çalışan Kılıçdaroğlu'na

yönelik bu mesaj "FETÖ'den Kılıçdaroğlu'na ilk tebrik" şeklinde yorumlandı.

Yürüyüşün ilk gününden itibaren KHK ile kamudan ihraç edilen FETÖ'cüler Kılıçdaroğlu'na destek verirken tutuklu FETÖ'cü yakınları yürüyüşlere katılarak FETÖ-CHP ittifakını gözler önüne sermişti.

Öte yandan FETÖ'nün sosyal medyadaki tetikçileri ve FETÖ'cü haber siteleri gün boyunca Kılıçdaroğlu'nun Maltepe mitingine destek verdi.