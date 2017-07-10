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'da e : 2 şehit!

AA

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Giriş Tarihi: 9.7.2017 22:48 Güncelleme Tarihi: 10.7.2017 02:14
Hatay'da polise silahlı saldırı: 2 şehit!

'da uygulama noktasına yapılan da 2 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Tayfur Sökmen Yerleşkesi yakınlarındaki uygulama noktasına düzenlendi.

Saldırıda yaralanan 3 polis olay yerine gelen ambulanslarla MKÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı polislerden 2'si yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, saldırganların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Bölgede yapılan aramalarda olay yeri yakınlarında terk edilmiş halde bir araç bulundu.

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Hatay'da polise silahlı saldırı: 2 şehit!
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