İkiz şehitlerin annesinden Kılıçdaroğlu'na zor soru!

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından Ankara'da şehit edilen ikiz polis memuru kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç'un annesi, Adalet Yürüyüşü'nü tamamlayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sitem ederek, "Kılıçdaroğlu neden darbe için yürümüyor da şimdi yürüyor? Her gördüğümde bir daha kahroluyorum. HDP ile yan yana gidiyorlar, böyle bir şey var mı" dedi.

HAİN DARBE GİRİŞİMİNDE ŞEHİT OLDULAR

Adana Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevliyken helikopter pilotluğu eğitimi için Ankara'daki Gölbaşı Özel Harekat Merkezi'ne giden 26 yaşındaki Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşler, hain darbe girişimi sırasında buraya yapılan bombalı saldırıda şehit oldu.

MEHMET BİR YILLIK EVLİ, AHMET'İN EŞİ 7 AYLIK HAMİLEYDİ

Her iki kardeş de geride gözü yaşlı ailelerini bırakırken, Mehmet Oruç, henüz evliliğinin ilk yılındaydı, Ahmet Oruç'un eşi ise 7 aylık hamileydi.

Hain darbe girişiminin ilk yıldönümünün yaklaştığı günlerde konuşan ikiz kardeşlerin babası Ali Oruç (50), darbe girişimini gerçekleştirenlerin idam edilmesini istedi. Vatan için 2 evlat verdiğini ve gerekiyorsa, geride kalan bir evladı ile kendi canını feda etmeye hazır olduğunu söyleyen Oruç, "Bunlar yaşadıkları müddetçe bizim için ölümdür. Bunlar ne zaman idam edilirse biz şehit aileleri olarak rahatlarız. Bunların nefes alması bizim için ölümdür" diye konuştu.

"ÇOCUKLARIMLA KARDEŞ GİBİYDİK"

Oruç, şöyle devam etti:

"Çocuklarımla kardeş gibiydik. Onlardan çok memnundum. Allah da onlardan memnundur inşallah. Geride 1 kızım, 1 torunum var, dünyalar güzeli. Şükürler olsun Allah 2 aldı, 1 tane verdi. İsyan etmiyorum. Sonsuz şükürler olsun Rabbime ama kader böyleymiş. Kolay mı? Kolay değil. 2 evlat vermek her babayiğidin kârı değil. İman ve şehadetimizle ayaktayız. Devamlı da ayakta duracağız. Bu hainlere karşı her zaman dimdik ayaktayız."

Acılı baba Ali Oruç, yaşadıkları Belediye Evleri Mahallesi'nde bir cami veya okula oğullarının adının verilmesini istedi.

"KILIÇDAROĞLU NEDEN DARBE GİRİŞİMİ İÇİN YÜRÜMÜYOR DA ŞİMDİ YÜRÜYOR?"

Anne Senem Oruç (46) ise Adalet Yürüyüşü'nü tamamlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Kemal Kılıçdaroğlu neden darbe için yürümüyor da şimdi yürüyor? Buna neden izin veriyorlar? Her gördüğümde bir daha kahroluyorum. HDP ile yan yana yürüyorlar. Böyle bir şey var mı?" dedi.

Darbecilere karşı idam cezasını savunan Senem Oruç, "Onlar ciğerlerinin yandığını görsünler, ondan sonra ölsünler" şeklinde konuştu.

Daha sonra Ali Oruç, oğulları için yazdığı şiiri gözyaşlarıyla okudu.