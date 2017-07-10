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İşte ''ın kanıtı

Giriş Tarihi: 10.7.2017 19:40 Güncelleme Tarihi: 10.7.2017 20:20
İşte 'Kontrollü Kaçış'ın kanıtı

15 Temmuz hain darbe girişiminde halk sokaklarda tankların önüne yatıp mermilere göğüs gererken darbe girişimine '' diyen 'nun havaalanından kaçış görüntüsünden sonra yeni bir fotoğrafı daha ortaya çıktı. Fotoğrafta darbe gecesini Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evinde geçiren Kılıçdaroğlu'nun halkın direnişini televizyondan izlediği görülüyor.

Fotoğrafta Türkiye'nin tarihinde uğradığı en büyük ihanete ve yüzlerce şehite rağmen hain kalkışmaya '' deme cüretini gösteren Kılıçdaroğlu yanında CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ile korkup sığındıkları Belediye Başkanı'nın evinde oturduğu koltuktan televizyon başında darbe girişimine dair gelişmeleri izlerken görülüyor.

Kılıçdaroğlu'ndan 'kontrollü oturuş'

Sözde adalet için yollara düşen ama 15 Temmuz'da saklanmayı tercih eden Kılıçdaroğlu nın gündemine girdi.

İşte o fotoğraf ve sosyal medya'da gündem olan tweetler

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İşte 'Kontrollü Kaçış'ın kanıtı
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