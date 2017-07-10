Kılıçdaroğlu konuştu FETÖ sevinçten uçtu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözde 'adalet' yürüyüşünü tamamladığı Maltepe miting alanındaki konuşmasının yankıları devam ediyor. Meşru siyaseti hiçe sayıp resmen sokak çağrısı yapan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına en çok terör örgütü mensupları sevindi

FİRARİ TETİKÇİLER ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Türkiye'den kaçarak Avrupa ve ABD'ye kaçan firari FETÖ'cüler sosyal medya üzerinden harekete geçti. Örgütün medya yapılanması içerisinde yer alan isimler Twitter'dan Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Firari FETÖ'cüler, Tarık Toros, Abdulhamit Bilici, Erhan Başyurt, Önder Aytaç Kılıçdaroğlu'nu yere göğe sığdıramadı. İşte o tweetler:









